Casal é encontrado morto dentro de residência com as mãos amarradas

Populares encontraram corpos de um casal dentro de uma residência no bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande, nessa quarta (16), e acionaram a Polícia Militar, que constatou o fato. No interior da casa estava um homem na sala com as mãos provavelmente amarradas para trás e as pernas também, e a mulher em um dos quartos com uma das mãos presas, ambos em estado avançado de decomposição.

Segundo uma testemunha, o casal prestou serviços de pintura na residência, que estava desocupada, e diz que no sábado (12) esteve no local, por volta das 13h, para levar materiais de construção, que foram entregues ao casal.

Ainda conforme a testemunha, o nome do homem seria Manuel Messias dos Santos, e da mulher Elizabeth. O casal teria vindo de Tangará da Serra para realizar a pintura da casa e estava dormindo no local. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Politec foram acionados para apurar os fatos.

A situação foi registrada em boletim de ocorrências na Central de Flagrantes para as providências cabíveis. A testemunha também informou que o veículo das vítimas, um Saveiro de cor branca, teria sido subtraído do local.