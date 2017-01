Casal é flagrado traficando cocaína

No bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande, policiais da Força Tática de Várzea Grande(2º Comando Regional) prenderam na madrugada desta sexta(13) um casal que traficava droga no estacionamento de um posto de combustível.

Com A.F.D., 22 anos, e C.K.S., 19, foram apreendidas 11 porções de cocaína, pouco mais de R$ 200, além de um revólver calibre 38 com cinco munições. A equipe FT-03 fazia rondas na região quando recebeu o alerta de populares sobre a presença do casal vendendo droga.

O carro usado pela dupla, um volkswagen modelo Fox, de cor branca, também acabou sendo retido. Além de estar sendo usado para o tráfico o veículo estava com a documentação irregular.

Serviço

A exemplo desta ação, a população pode contribuir com atividades policiais de prevenção e repressão a criminalidade, em situações suspeitas ou ocorrência de crimes, pelo 190 e/ou disque-denúncia – 0800 65 3939. (Com Assessoria)