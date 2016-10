Casal é investigado por assassinato de empresário italiano em Barra

Reprodução Empresário italiano em Barra assassinado Alessandro Carrega Dal Bozzo

A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias de um casal suspeito de participação no assassinato do empresário italiano Alessandro Carrega Dal Bozzo, 63, encontrado morto no setor Jardim Amazônia II, em Barra do Garças, em 2 de agosto deste ano. O pedido atende ao inquérito policial instaurado pela Polícia Civil para identificar os autores e a motivação do crime.

O nome do homem e da mulher estão sob sigilo para não atrapalhar as investigações que correm desde o dia em que o corpo foi encontrado já em estado de decomposição em uma mata próximo ao templo do Vale do Amanhecer, localizado no bairro. À época, o crime passou despercebido por falta de informações.

Segundo o delegado Adriano Alencar, adjunto da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, a prisão do casal foi necessário para não atrapalhar as investigações e assim que concluído o inquérito, a Polícia Civil poderá dar mais detalhes, inclusive, a identidade dos suspeitos, caso seja confirmado o envolvimento deles.

Por ser de cidadania italiano, o consulado da Itália no Brasil solicitou ao Governo do Estado celeridade para apurar as causas que levaram ao assassinato do empresário que, quando encontrado, foi dado como indigente até a identificação do corpo. A Câmara Ítalo-Brasileira, que possui sede em Barra do Garças, também cobrou das autoridades providências para o esclarecimento do crime.

Alessandro, segundo o apurado até agora, possuía propriedade em Barra do Garças e estaria em processo de separação da família, o que abriu uma das linhas de investigação por parte da polícia, já que envolve partilha de bens, entre outros detalhes.

Embora o nome do casal detido não tenha sido fornecido, o tentou falar com o advogado Reinaldo Leite, que estaria fazendo a defesa, porém, não conseguiu localizá-lo.