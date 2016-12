Casal é preso por roubo no centro da cidade; suspeitos foram violentos

O casal Wellington Silva Araújo e Camila Oliveira Leite foi preso pela Polícia Civil, na avenida Valdon Varjão, em Barra do Garças, suspeito de praticar assalto contra uma pessoa no setor central da cidade. Os suspeitos trafegavam pela avenida quando foram abordados por policiais da 2ª Delegacia do bairro São José e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra).

De acordo com os policiais, Wellington e Camila são acusados de levar dinheiro e objetos, e agir com violência contra a vítima (identidade revelada). O casal assaltou a pessoa e ainda a manteve sob a mira de armas branca (facas), ameaças e a abandonaram em um local afastado da cidade.

Após o registro da ocorrência, os policiais civis agiram rápido e conseguiram Wellington e Camila, que andavam tranquilamente pelas ruas da cidade. Ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e responderão pelos crimes de roubo e sequestro, já que manteve a vítima em seu poder. (Com Assessoria)