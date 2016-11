Casal manda matar funcionário para ficar com seguro de R$ 2 milhões

Assessoria de imprensa Durante buscas na residência do casal foi localizado um revólver calibre 38



Um homem e uma mulher foram presos nesta terça(8) em Rondonópolis(218 km de Cuiabá), suspeitos de encomendarem a morte de um jovem de 20 anos para receber parte de um seguro de R$ 2 milhões, segundo a Polícia Civil. A vítima, Paulo Sander Alves, foi morta a tiros em fevereiro deste ano. Um terceiro homem com envolvimento no crime ainda não foi localizado.

A delegada Karla Cristina Peixoto Ferraz, informou que a vítima trabalhava há 4 meses na empresa do casal, denominada Guincho Brasil Resgate, e foi morta a tiros dentro do estabelecimento. “No dia do crime, 23 de fevereiro de 2016, a vítima estava de folga e foi chamada no Guincho para resolver alguma coisa. Nesse dia ela recebeu uma ligação para ir à empresa e chegando lá um terceiro suspeito abriu o portão para o executor”, contou a delegada.

O terceiro envolvido também está com mandado de prisão expedido, mas não foi localizado durante a operação. O executor, conforme a delegada, ainda não está totalmente identificado nas investigações, que prosseguem pela delegacia até o total esclarecimento do crime e prisão de todos os envolvidos.

A delegada explicou ainda que, o casal é o mandante do crime e existe um envolvimento de uma terceira pessoa. “Ele participa do crime franqueando a entrada da vítima na empresa”, disse.

Durante as buscas, na casa do casal, um apartamento no bairro Vila Aurora, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. Em outra casa, que pertence a um funcionário da empresa, os policiais encontraram outro revólver calibre 32. O funcionário foi autuado posse irregular de arma de fogo e liberado mediante pagamento de fiança. As demais buscas foram feitas na empresa, escritório e outras casas de empregados.

Conforme a delegada, o seguro não chegou a ser pago, por conta das investigações terem identificado a motivação do crime e alertado a seguradora. (Com Assessoria)