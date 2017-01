Casal tem foto usada em perfil falso utilizado para fotos nuas de criança

Polícia Civil apura denúncia para encontrar suspeitos

Dois moradores de Sinop (a 500 km de Cuiabá) são vítimas de suposto pedófilo que utilizou fotos de ambos em um perfil falso em redes sociais, usado para a comercialização de imagens de crianças nuas. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

As vítimas foram comunicadas por amigos que estranharam ver a foto deles no perfil do criminoso que, segundo investigação, está agindo nas proximidades de Nova Mutum.

No anúncio feito pelo criminoso é relatada a compra e venda de fotos de crianças nuas fazendo sexo. Um telefone celular com o prefixo da região também é informado como forma de contato.

A Polícia Civil do município irá abrir um inquérito investigativo para apurar a denúncia e identificar a pessoa que está usando as imagens para cometer o crime.