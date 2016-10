Civil localiza suspeito de atirar contra policiais e receptador e de celular

Assessoria Policiais civis de MT foram baleados em tiroteio

A Polícia Civil localizou um dos suspeitos de atirar contra dois investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, Emerson Branchier Petsch e Thiago Fabiano Dutra, na madrugada dessa sexta (30), na avenida Oátomo Canavarros, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Dois homens montados em uma numa motocicleta teriam abordado os policiais, que após o anúncio do assalto, reagiram. A arma de um dos investigadores, uma pistola da marca Imbel, teria falhado na ação.

Thiago foi atingido nas pernas e encaminhado para uma unidade de saúde da região e não corre risco de vida. Já Emerson teria levado três tiros nas regiões do tórax, braço e perna e foi internado no pronto-socorro em estado grave.

Após o ocorrido, outros policiais se deslocaram até o pronto-socorro e Emerson reconheceu uma foto de V.L.N.A.P., de 18 anos. Em seguida, diversas equipes da Derf, GCCO e setor de inteligência da diretoria geral realizaram diligências em Cuiabá e Várzea Grande e encontraram o suspeito na esquina de sua residência, no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande.

Foi realizada uma busca na casa e dentro de uma sapateira foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 32, e os documentos do veículo roubado dos policiais. O suspeito confessou o roubo e informou que o celular de um dos investigadores foi comercializado para outro rapaz, B.F.R. de 22 anos. Policiais foram até salão de cabeleireiro onde este rapaz trabalhava e o encontraram com o celular. Todos foram conduzidos à Derf.

2 policiais civis são baleados durante uma tentativa de assalto em Cuiabá