Colisão entre carreta e carro provoca morte de 2 pessoas e de 1 bebê

Reprodução O veículo de passeio perdeu o controle e invadiu a pista contraria, atingindo a carreta que tombou

Um acidente entre uma carreta e um Corolla deixou três mortos e 1 ferido, um bebê recém-nascido. O fato ocorreu na BR-364 às 9h40. Com o impacto, a carreta pegou fogo. A motorista do carro de passeio, servidora do Detran, Elaine Arantes Greselle, de 28 anos e um dos bebês faleceram na hora.

O seu esposo,Marcilinio Arantes Neto, morreu à caminho do hospital. A irmã gêmeo do bebê sobreviveu e está internado no pronto-socorro de Várzea Grande.

O veículo de passeio, perdeu o controle e invadiu a pista contraria, atingindo a carreta que tombou e queimou completamente.

O motorista saiu ileso. A pista ficou totalmente interditada no trecho, sentido Várzea Grande-Jangada e o tráfego flui lentamente no sistema Pare e Siga, neste momento.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária Rota Oeste informa que, desde às 11h50, os dois sentidos do quilômetro da BR-364, sentido estavam interditados. O fogo já foi controlado por caminhão pipa da Rota do Oeste e pelo Corpo de Bombeiros. A Concessionária enviou ao local três guinchos, um caminhão pipa, três ambulâncias e um veículo de inspeção.

A reportagem do entrou em contato com o pai da servidora, Luiz Greselle, explica que é um momento de muita tristeza. "Eu e minha esposa não sabemos nem o que falar nesse momento. Estamos com o coração partido”, fala emocionado.

Conforme ele, o casal voltava de Denise (a 208 km de Cuiabá), onde tinha passado o fim de semana com os filhos. Os gêmeos eram os primeiros filhos do casal. As vítimas moravam em Várzea Grande.

Elaine era servidora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), que emitiu uma nota lamentando a morte da funcionária. A assessoria do órgão ainda informou que uma psicóloga da instituição deve prestar apoio à família da vítima e aos colegas de trabalho dela.