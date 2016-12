Com maconha, promotor é preso em flagrante pela polícia em Cuiabá

Julia Munhoz/Rdnews A PM recebeu a informação de que o produtor de eventos havia recebido a droga



O promoter Vanderson Cândido de Albues foi preso pela Polícia Militar, na noite desta terça(20) pelo crime de tráfico de entorpecentes. A detenção ocorreu numa mercearia no bairro Novo Terceiro, na Capital.

Segundo o boletim ocorrência(2016.40933), a PM recebeu a informação de que o produtor de eventos havia recebido o entorpecente no estabelecimento comercial.

Em diligências, eles encontraram 1 tablete contendo um quilo de maconha escondido num tambor de ração para animal e uma balança de precisão.

Com o flagrante, o promoter foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá, onde foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ele deve ser encaminhado a uma audiência de custódia nesta quarta(21).

Esta não é a primeira passagem de Vanderson pela prisão. Na época, ele agrediu sua ex-namorada na praça Clóvis Cardoso, região central de Cuiabá. Vanderson havia discutido com a ex numa boate na região e foi tomar satisfação com ele após encontra-la numa distribuidora de bebidas na região.

Um vídeo compartilhado por aplicativos de celulares mostrou a confusão. Vanderson foi solto após 47 dias.