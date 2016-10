Condenado a mais de 50 anos de prisão é pego pela polícia em Cuiabá

Condenado a 55 anos de prisão, um homem com cinco mandados em aberto foi preso em investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Cuiabá.

Em ação ocorrida na quinta (20), na região do CPA, somou-se a vasta ficha criminal de Joãozinho Correa de Amerce, 41, o flagrante nos crimes de tráfico de drogas, resistência e uso de documento falso.

Segundo o delegado de polícia Guilherme Berto Nascimento Fachinelli as investigações iniciaram com a comunicação de um furto ocorrido no interior do estacionamento de shopping da Capital. Com imagens do circuito interno de segurança e demais atos investigatórios foi possível a identificação do assaltante, mesmo ele tendo utilizado o veículo de uma locadora para a ação criminosa.

Ao ser abordado pela equipe da Derf, Joãozinho, popularmente conhecido como “Mico Preto”, apresentou resistência à prisão, agindo com violência e, inclusive, chegando a tentar subtrair a pistola de um dos policiais, sem êxito.

Com o suspeito foram apreendidas 03 porções de substância análoga à maconha, um veículo usado pelo criminoso e uma carteira de identidade falsa. Conduzido à Delegacia, ele foi autuado em flagrante por tráfico, uso de documento falso e resistência à prisão, vindo a ser encaminhado para unidade prisional, onde ficará a disposição da Justiça. (Com Assessoria)