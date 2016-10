Corpo achado dentro de picape pode ser de pecuarista desaparecido

Um corpo que aparenta ser do pecuarista José Filho Correia de Souza, de 37 anos, desaparecido desde 20 de maio, foi encontrado em estado avançado de decomposição, dentro do Fiat Strada prata, em que o pecuarista saiu para trabalhar e nunca mais foi visto, em Vila Rica (a 1,2 mil Km de Cuiabá).

Na manhã desta quinta (27), um fazendeiro da região próxima à Fazenda Cafundó, de propriedade da família do pecuarista, estava fazendo uma limpeza na mata, encontrou o corpo e acionou a polícia.

De acordo com a Polícia Civil de Vila Rica, foi preciso acionar a Politec de Confresa (a 110 Km da cidade), para fazer o recolhimento do corpo e levá-lo para os exames de DNA e confirmar se, de fato, trata-se de José Filho. O resultado do laudo da necropsia demora em torno de 30 dias para ficar pronto.

Caso seja confirmado que o corpo realmente é de José Filho, a Polícia Civil deve investigar o que teria acontecido para que o pecuarista saísse de sua rota para o trabalho e fosse parar no meio da mata.