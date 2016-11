Corpo de detento é esquartejado e encontrado dentro de rede de esgoto

Reprodução Pedaços do corpo de um detento não identificado foram encontrados em tubulação do presídio

O corpo de um detento ainda não identificado pela Polícia Civil foi encontrado na manhã desta segunda (21), dentro da tubulação de uma rede de esgoto da Penitenciária Major Zuzi Alves da Silva, em Água Boa (a 747 km de Cuiabá). Segundo informações preliminares, trata-se de um reeducando transferido recentemente de Cuiabá para a unidade prisional.

Policiais civis e peritos da Politec estão na penitenciária para colher detalhes, contudo, a informação é de que o corpo foi encontrado esquartejado, com várias partes na caixa de contenção de resíduos e na tubulação da rede de esgoto. A Polícia Civil em Água Boa confirmou o fato, no entanto, o plantão ainda não tinha a identificação do presidiário morto.

De acordo com informações extraoficiais, o sumiço do reeducando foi descoberto durante a conferência realizada diariamente nas celas pela manhã. Em uma delas, os agentes prisionais constataram que existiam apenas três dos quatro detentos que estavam recolhidos. No local teriam sido encontrados vestígios do crime.

A direção da Penitenciária Major Zuzi ainda não se manifestou sobre o caso. O número do celular disponível no site da secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos, responsável pelo sistema prisional em Mato Grosso, estava desligado para obter informações.