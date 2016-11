Corpo de homem é achado com as mãos amarradas em Barra do Garças

Corpo de Luciano foi achado pela PM

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (13), em um terreno baldio no bairro Sena Marques, em Barra do Garças. Luciano Cecílio de Souza, de aproximadamente 30 anos, estava com as mãos amarradas e enrolado em um cobertor.

Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em uma área que pertence a uma faculdade particular e, aparentemente, há suspeita de que tenha sido vítima de execução pela forma como foi encontrado. Além de ter às mãos amarradas para trás, aparentava sinais de espancamento.

A princípio, os policiais não conseguiram identificá-lo, contudo, um irmão da vítima esteve no local e informou que se tratava de Luciano, conhecido no bairro como "Caçula".

A Politec de Barra do Garças esteve no local e encaminhou o corpo da vítima ao IML para a realização de necropsia e identificar a causa da morte, se provocada por arma de fogo ou branca (faca). No terreno, os peritos recolheram materialidade que pudesse auxiliar no trabalho. A 1ª Delegacia da Polícia Civil será a responsável pela abertura de inquérito e apuração do crime.