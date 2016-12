Corpo de idoso desaparecido há 8 dias é localizado com tiros na cabeça

O corpo do idoso Gonçalves de Souza, 69 anos, foi encontrado em uma região de chácaras nas proximidades do bairro Altos da Glória, em Cuiabá, nesta segunda (19). De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que estava desaparecida há uma semana, apresentava perfurações na cabeça.

Familiares já haviam entrado em contato com a polícia, informando o desaparecimento do idoso desde a última segunda (12). O corpo foi encontrado por populares, que acionaram os investigadores.

Peritos criminalistas que atenderam a ocorrência identificaram que o óbito aconteceu após o idoso ser atingido por dois disparos de arma de fogo, na cabeça. O cadáver também estava em avançado estado de decomposição. Buscas foram feitas pelos policiais na casa da vítima, que fica na região, e vestígios de sangue foram localizados. A morte está sendo apurada por uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).