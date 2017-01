Criança boliviana explorada em fazenda é resgatada pela PF e Gefron

Uma criança boliviana que estaria sendo explorada, aparentemente, em condições análogas a trabalho infantil, foi resgatada na tarde de ontem (14), em uma fazenda localizada às margens da BR-174, próximo a Cáceres, durante uma ação da Polícia Federal e de militares do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron). Ainda não se sabe a idade da criança e como ela foi parar no local.

Na mesma ação, os policiais prenderam seis pessoas. Os suspeitos estavam em posse de 1 fuzil calibre 7.62 de origem Romena, 1 fuzil calibre 5.56, 2 espingardas calibre 12, 1 revólver calibre 38, 1 pistola 9mm de origem israelense, 1 espingarda calibre 22 e uma submetralhadora calibre 9mm com brasão da brigada militar do Rio Grande do Sul. Além das armas, os policiais encontram, munição de diversos calibres e carne de animais silvestres.

Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cáceres para as providências cabíveis e investigação do fato. (Com Assessoria)