Criança de 3 anos é encontrada em boca de fumo e homem acaba preso

As 27 porções de drogas localizadas

Um menino de apenas três anos foi encontrado pela Polícia Militar dormindo em uma boca de fumo durante buscas, no bairro Água Vermelha, em Várzea Grande, na noite dessa quarta (11).

Na residência, os policiais militares também apreenderam 30 porções de pasta base, além de duas TVs de tela plana roubadas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do 4° Batalhão passou em frente da casa e avistou um homem, que tentou fugir ao ver que a viatura se aproximava. O suspeito Geraldo Francisco Romão Filho, de 38 anos, acabou sendo cercado e encontrado com três porções da droga.

Buscas também foram feitas na residência e outras 27 porções do entorpecente, além das TVs, que estavam escondidas debaixo de uma cama.

Em um dos quartos da casa, havia uma criança dormindo. O Conselho Tutelar esteve presente no endereço e ficou com o menor. Já o suspeito Geraldo foi encaminhado junto com todo material apreendido até a Central de Flagrantes.