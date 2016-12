Crianças encontram corpos de casal carbonizados em matagal em VG

Camila Cervantes Casal é encontrado carbonizado em matagal em Várzea Grande nesta 4ª

Os corpos de um casal foram encontrados carbonizados em uma região de chácaras no bairro Terra Nova II, em Várzea Grande, na tarde desta quarta (7). Conforme a Polícia Militar, ambos foram identificados como Marcelo e Catarina e seriam usuários de drogas. Segundo o cabo G Ferreira, a princípio, o casal foi executado no local e depois o fogo foi ateado.

Aparentemente, o autor do crime utilizou pedaços de madeiras para que o fogo pegasse mais rápido. Informações preliminares também dão conta de que crianças teriam adentrado à mata para brincar e encontraram os corpos. “Provavelmente o crime ocorreu de ontem (6) para hoje, pois os corpos ainda não estão em decomposição”, diz o cabo.

De acordo com o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Alexandre Vicente, ainda não há suspeita de quem teria cometido o crime. “Já nos passaram algumas informações, estamos verificando, mas ainda está bem prematuro. Na verdade, falaram que umas crianças estariam brincando no local, mas é bem estranho ter criança ali”.

O delegado explica que devido ao estado dos corpos, quase que totalmente carbonizados, será feito exame de DNA para comprovar, de fato, as identificações. A Politec se encontra no local para realizar perícia.

Conforme populares que estavam no local do homicídio, o casal estava em união estável e residia no bairro Mapim. Marcelo inclusive teria sido internado para tratamento devido ao uso de drogas, pouco antes do assassinato, e teria até comentado que estava bem. Segundo informações, a mulher teria duas filhas. A região é conhecida por ser utilizada por usuários de entorpecentes, que costumam transitar entre o Terra Nova II e o Jardim Esmeralda.