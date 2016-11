Cuiabá registra 2 homicícios na noite de sexta; PJC investiga as autorias

Adolescente de 14 anos, que tinha passagens pela polícia, foi assassinado em Cuiabá ontem

Um adolescente de 14 anos identificado como M.A.C , foi morto a tiros no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá, ontem a noite por volta das 21h50.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro. No local, encontraram o corpo da vítima estendido na calçada. Peritos da Politec informaram que M.A. C foi atingido na face.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que estava com o adolescente na hora do fato, relatou que estavam sentados no meio fio em frente a uma casa da rua 2 ingerido bebida alcoólica, quando um veículo (HB20 Hacth de cor branca )se aproximou e efetuou dois disparos contra os dois. Na sequencia, o carro saiu apressadamente do local. A testemunha ainda relatou que o carro rondava pelo bairro momentos antes do crime.

Familiares da vítima informaram que M.A.C era usuário de drogas e que já havia sido detido por furtos. O fato está sob investigação Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa.

Outra ocorrência

Kleverson Souza de Moraes, de 31 anos, foi alvejado na região do tórax, no bairro Bela Vista, na Capital, ontem (04), por volta das 17h. A vítima chegou a ser encaminhada para o Pronto-Socorro de Cuiabá, mas não resistiu. Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de liberação do corpo.

Faustino Moraes, que é pai de Kleverson, relatou aos policiais que encontrou o filho em um campinho de futebol do Bela Vista conversando com um rapaz, quando se aproximava, o filho pediu para que ele fosse embora. Quando o pai da vítima se virou, escutou quatro disparos de arma de fogo.

Faustino voltou até o local e viu a moto de Kleverson caída e o capecete da vítima próximo ao meio fio. Desesperado, o pai levou o filho até o pronto-socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em checagem no Ciosp foi constado que Kleverson tinha duas passagens criminais, sendo uma por crime ambiental e a outra por agressão doméstica (Maria da Penha).