Delegada abre inquérito para apurar maus tratos em bebê e convoca pais

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso instaurou inquérito civil para investigar suposto maus tratos ao bebê de um ano e 11 meses que segue internado na Santa Casa de Cuiabá. Ele deu entrada na unidade no sábado, após ser transferido do Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Conforme informações da delegacia, a delegada titular Ana Paula de Faria Campos, deve ouvir novamente os pais da criança para apurar a situação. Além disso, o bebê deverá passar por exame de corpo de delito nos próximos dias.

Quando o bebê foi internado, a mãe e o padrasto afirmaram que a vítima teria se engasgado com um pedaço de bolo. Entretanto, a situação chamou atenção da médica que realizou o primeiro atendimento e a Guarda Municipal de Várzea Grande foi acionada.

O Conselho Tutelar também foi acionado e encaminhou o casal para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, mas foram liberados porque não houve flagrante. O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.