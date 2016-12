Delegado não descarta atuação de policiais em assalto a caixa eletrônico

Gilberto Leite/Rdnews Delegado Flavio Stringueta diz que ainda não há identificação dos bandidos

O delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Flavio Stringueta, explicou à reportagem do que não descarta nenhuma linha de investigação na tentativa de assalto ao caixa eletrônico instalado no Comando Geral da Polícia Militar, em Cuiabá, e nem a participação de policiais na ação.

O fato foi registrado durante a madrugada desta segunda (5). Nenhum valor foi levado pelos bandidos. “Não descartamos nenhuma linha de investigação, inclusive a de participação de policiais”, conta Stringueta. Ele ressalta que no Comando Geral da PM não há câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos criminosos que participaram da ação.

“Até o momento, é impossível dizer algo sobre a quantidade de pessoas que participaram da ação. Também identificamos que nenhum valor foi levado do caixa eletrônico”, afirmou. A GCCO continua investigando o caso.

O Caso

Bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro do Comando Geral da Polícia Militar, localizado na avenida do CPA, no bairro Novo Paraíso. A tentativa de furto aconteceu na madrugada desta segunda (5) e, de acordo com o major Murilo Franco, houve uma falha na segurança da unidade.

A ação criminosa aconteceu por volta das 3h desta madrugada. Os policiais que faziam a guarda do quartel escutaram um barulho e acionaram o apoio do 3º Batalhão. Uma equipe da Rotam chegou ao local e encontrou o caixa eletrônico todo destruído.

O dinheiro, no entanto, não foi levado pelos assaltantes. Os policiais acreditam que o objetivo dos ladrões era roubar sem que os policiais percebessem a ação criminosa. Contudo, com o barulho da explosão os bandidos fugiram.

Após o crime, os policiais saíram em buscas, na tentativa de localizar os bandidos, mas, até a publicação desta matéria, nenhum dos criminosos foi localizado.

