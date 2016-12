Dema cumpre mandatos contra grilagem de terras em Cuiabá

Reprodução Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos duarnte a ação da Dema

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na terça (06), nas investigações conduzidas pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), que apuram invasões de áreas urbanas em Cuiabá.

Os trabalhos estão inseridos na operação Chupim - ave tico-tico, que tem o hábito de "invadir" casa alheia e colocar seus ovos no ninho de outras aves - que vem sendo desenvolvida há cerca de dois meses.

Os alvos foram dois endereços, no bairro Nova Conquista, locais de residências de duas pessoas investigadas na liderança de ocupações irregulares, de uma área de preservação permanente, pertencente ao município de Cuiabá.

Nos locais, os policiais procuraram por documentos que confirmem a constituição de uma associação formada com o fim de “grilar” terras do município, cadastrar pessoas para a venda ilegal dos lotes, demarcados em áreas urbanas.

A Polícia Civil já identificou que algumas pessoas pagaram taxas de R$ 50 e até R$ 500 para ter a autorização de entrar nos lotes clandestinos.

As investigações referentes às invasões de áreas continuam pela Dema.

Mandado de Prisão

Em outra situação, policiais da Dema prenderam Vagner Ângelo, 29 anos, condenado por um duplo homicídio cometido em 2014, no Estado de Rondônia. O suspeito ainda foi indiciado na morte de uma terceira vítima, assassinada também em Rondônia. Os crimes estão motivados por conflitos relacionados à grilagem de terras.

O foragido foi preso nas proximidades do “grilo”, denominado Flor da Mata, na estrada de acesso a Ponte de Ferro, em Cuiabá. Ele e o pai são alvos das investigações conduzidas pela Delegacia sobre invasões de áreas.

No dia 30 de novembro, na ocupação irregular “Flor da Mata, ocorreu uma tentativa de homicídio praticada contra um casal. A mulher foi alvejada com 1 disparo de arma de fogo e o homem com três tiros. A vítima, Lázaro Azevedo da Silva, 56 anos, foi a óbito no Pronto Socorro Municipal, na segunda (05), depois de seis dias internado.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio (DHPP), com apoio da Dema. (Com Assessoria)