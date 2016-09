Dema faz buscas contra ONG por extorsão e invasão de áreas urbanas

PJC Material apreendido pela Dema durante buscas em duas localidades de Cuiabá

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje (30), durante a operação Chupim, da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), da Polícia Judiciária Civil. Os alvos foram endereços de integrantes da ONG Instituto Brasileiro Mundo Verde (Ibemo). Membros estariam “arquitetando” invasões de áreas urbanas localizadas no bairro Nova Conquista, em Cuiabá.

O grupo também é acusado de ameaçar pessoas e aproveitar-se daquelas, principalmente, as menos favorecidas e esclarecidas.

Um dos mandados foi cumprido no bairro Nova Conquista, em Cuiabá. No local foi apreendido um veículo suspeito de se tratar de origem “Finan” (modalidade criminosa que consiste em financiar um carro em muitas prestações, utilizando-se para isso do nome de terceiros, os chamados “laranjas”, que depois é revendido e as prestações deixam de ser pagas); uma arma de fogo de cano longo, além de diversos documentos relacionados com loteamentos clandestinos e outras comprovações, que serão analisados pela Polícia Civil.

Em outra residência, no bairro Planalto, foram apreendidos diversos materiais que caracterizam as ações criminosas, como uniformes de policiais, algemas, giroflex, rádios comunicadores e muitos documentos.

Nas diligências desta sexta, ficou constatado que os suspeitos se passavam por fiscais ambientais e extorquiam cidadãos pescadores, na região de Santo Antônio de Leverger (34 km ao Sul).

Os indícios apontam que os componentes do Ibemo, durante 2015, de posse dos veículos caracterizados com adesivos de fiscalização, trajando uniforme com calça camuflada, coturno e camiseta preta com logomarca do Ibemo, estavam atuando de forma repressiva, abordando ribeirinhos e pescadores amadores, fazendo apreensão de petrechos e de pescado que julgavam ser de pesca predatória em nome dos órgãos estaduais (PM e Sema), alegando um suposto Termo de Cooperação.

“Existem também vestígios de invasão de área de preservação permanente, às margens do Córrego Vassoural, com existência de recibos de pessoas beneficiárias de lotes clandestinos”, disse o delegado da Dema, Gianmarco Paccola Capoani.

O inquérito policial apura crimes contra o meio ambiente conforme artigos 29, 34, 38, 54 da Lei nº. 9605/98, crime de loteamento clandestino previsto no artigo 50, incisos I, II e III e parágrafo único da Lei nº. 6766/79, além de associação criminosa, extorsão e usurpação de função pública.

Nome

O nome da operação, Chupim, remete a ave tico-tico, que tem o hábito de colocar seus ovos no ninho de outras aves, para que as mesmas possam chocá-los, criá-los e alimentá-los como filhotes. Por isso acabou virando sinônimo de aproveitador. (Com Assessoria)