Detento que fugiu de hospital de VG é preso; intenção era seguir para MS

Vanilton foi detido junto com comparsas em VG quando já se preparava para fugir do Estado

O detento Vanilton Roque Tomasi Junior, vulgo Boris, de 26 anos, foi preso por policiais da Gerência de Operações Especiais (GOE) quando estava no posto Aldo Locatelli, localizado na BR-364, saída para Rondonópolis. A captura de Vanilton ocorreu, ontem (7), por volta das 20h.

No final do mês passado, Vanilton havia sido resgatado por outros bandidos, após realizar cirurgia para retirada de vesícula no Hospital Santa Rita, na região central de Várzea Grande. A unidade hospitalar fica a 300 metros da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf VG).

A prisão de Vanilton foi realizada por meio de investigação da Polícia Judiciária Civil (PJC). Isso porque os setores de inteligência apontaram que o detendo iria se encontrar com comparsas num posto para ajudá-lo na fuga. Diante disso, equipe policiais foram encaminhados ao local.

após duras horas de campana, Vanilton foi detido juntamente com seus comparsas Carlos Henrique Araujo Lopes, Otony de Campos Leite, Eloi de Felipe Oliveira Thomas e Pedro da Costa Junior.

Na abordagem, Vanilton se apresentou como Gustavo dos Santos, no entanto, admitiu que a CNH era falsa. O detento também afirmou que sua intenção de fugir para para Campo Grande (MS).

O fugitivo, que estava com a prisão em aberto, foi encaminhado à Polinter. Já seus comparsas foram encmainhados para o Cisci Planalto.