Detento rouba arma de agente, foge do PS, mas é recapturado pela PM

Reprodução Reeducando foi algemado e levado à Central de Flagrantes, onde foi reconhecido e autuado por roubo

Um reeducando, de 22 anos, foi recapturado neste sábado (7) após roubar a arma de um agente penitenciário, de 64 anos, que o acompanhava no Pronto Socorro de Cuiabá. Ele conseguiu fugir do hospital e foi encontrado pela Polícia Militar após cair do telhado de uma casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação ocorreu por volta das 4h da manhã. De acordo com o agente penitenciário que o acompanhava, que não será identificado por motivos de segurança, o acusado estava preso na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Após roubar a arma do agente penitenciário, uma pistola calibre .40, o jovem fugiu do local e foi encontrado cerca de duas horas depois. Ele estava caído e machucado no chão de uma casa no bairro Poção. A PM foi chamada pelos moradores e ao chegar ao local identificou que o suspeito era o mesmo que havia realizado o roubo da arma de fogo no PS de Cuiabá.

Ele foi algemado e conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi reconhecido pelo agente penitenciário e posteriormente autuado por roubo. Junto com o jovem ainda foram apreendidos R$ 56 em notas.