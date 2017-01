Dois rapazes são assassinados em Rondonópolis; Polícia Civil investiga

. O crime, segundo testemunhas, foi cometido por homens que estavam em Pálio



Dois rapazes são assassinados a tiros em um residencial em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá) no domingo (15). O crime, segundo testemunhas, foi cometido por homens que estavam em um carro de passeio, que até o momento não foram identificados.

Conforme populares, os jovens Lucas Alexssander Oliveira Miranda, 20, e Adilson Protazio Felizarti Fagundes, 24, estavam em um bar na região bebendo e saíram de lá em uma motocicleta, e foram seguidos por um Fiat Palio que efetuaram os disparos.

Os criminosos fugiram logo em seguida e não foram mais vistos. Uma equipe médica esteve presente e confirmou a morte de Adilson. Já o seu colega Lucas foi encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade.

A Polícia Militar realizou rondas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito com as características passadas pelas testemunhas. A Polícia Civil investiga o caso. Ainda neste domingo, em Rondonópolis, um adolescente de 16 anos também morreu ao ser baleado no bairro Padre Rodolfo.