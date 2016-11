Com os homens, a PM também encontrou um malote do banco com R$ 885 em dinheiro, além de várias ferramentas

Dono de barraguinha de cachorro quente popular em Cuiabá é preso com mais dois homens em flagrante na madrugada desta segunda (27) após invadirem e arrombarem o cofre, armários e gavetas da agência do Banco Bradesco, localizada no bairro CPA II.

Foram detidos Wesley Richard da Silva Freitas, 22, Altair de Almeida Camargo, 29, e Clever Henrique Souza Chaves, 39, conhecido como "Cabelo". Ele é dono de um "hot dog" tradicional na avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá.

Os suspeitos levaram do local uma quantidade de dinheiro, ainda não divulgada. Os bandidos fugiram do local, mas acabaram presos na Avenida do CPA.

Com os homens, a PM também encontrou um malote do banco com R$ 885 em dinheiro, além de ferramentas como furadeira, maçarico, chaves de fendas, disco de corte e chave de roda.

O furto aconteceu por volta das 2h40 e foi percebido por uma equipe policial que fazia rondas na região. Conforme o boletim de ocorrência, pelo menos sete homens foram avistados dentro da agência, entretanto quando os criminosos viram que havia viaturas cercando o prédio fugiram em dois carros.

Os policiais comunicaram outras equipes, que saíram em rondas pela região, conseguindo interceptar um dos carros em frente a uma loja de departamentos na Avenida Historiador Rubens de Mendonça.

Todo material foi apreendido e encaminhado junto com os criminosos até a 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé. As imagens do circuito interno de segurança do banco serão recolhidas para que os outros bandidos sejam identificados.