Duas pessoas ficam gravemente feridas após explosão no Manso

Reprodução Os empresários Jean Gabriel e Valdinei Lousada, ficaram gravemente feridos

Os empresários Jean Gabriel Lemos Ayres, 42 anos, e Valdinei Lousada, 34 anos, ficaram gravemente feridos em uma explosão que aconteceu enquanto eles carregavam tanques de combustíveis em uma fazenda na região do Manso (100 km de Cuiabá).

As duas vítimas tiveram mais de 70% do corpo queimado e ficaram gravemente feridas. O empresário Jean Ayres foi encaminhado até o hospital particular Santa Rosa.

Ele aguarda uma transferência para um centro de tratamento de queimados em Goiânia (GO).

Já Valdinei, que está em estado mais grave com aproximadamente 90% do seu corpo queimado, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro da Capital.

Até o momento, não há informações de como a explosão aconteceu.

A suspeita é de que tenha ocorrido um vazamento no tanque e, como eles estavam muito próximos, foram atingidos.