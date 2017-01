Dupla armada finge ser cliente e leva R$ 350 mil durante assalto ao Sicredi

O circuito interno da agência registrou a presença dos suspeitos na agência

Dupla armada assaltou nessa quarta (11) a agência do banco Sicredi da avenida Barão de Melgaço, em Cuiabá. Os dois homens conseguiram roubar R$ 350 mil. Câmeras filmaram ação.

O assalto ocorreu por volta das 17h20, quando o expediente bancário já havia encerrado. Os bandidos aguardaram na área do caixa eletrônico e abordaram os funcionários que deixavam a agência.

No início, eles perguntaram por uma funcionária do banco. Após ela se identificar, os criminosos ordenaram que ela retornasse para dentro da agência e abrisse o cofre do banco.

A funcionária, acompanhada da tesoureira do banco, abriu o cofre e repassou todo o dinheiro arrecadado no dia aos bandidos. Eles recolheram os R$ 350 mil num saco de lixo e trancaram os funcionários dentro de uma sala.

Os trabalhadores permaneceram trancados por alguns minutos até perceberem que os criminosos não estavam mais na agência bancária. Então, arrombaram a porta e acionaram a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência (2017.13171), o circuito interno da agência registrou a presença dos suspeitos. Já a câmera da fachada de um escritório de advocacia mostrou que os assaltantes entregaram o saco com dinheiro a um motociclista que faz entrega de gás e depois fugiram num veículo Corsa preto. O motociclista fugiu pela contramão pela avenida Barão de Melgaço.