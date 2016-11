Dupla é presa pela PM após assaltar Subway e fazer funcionários reféns

PM Além da arma de brinquedo ainda foram encontrados os materiais roubados



Dois homens que assaltaram lanchonete da rede Subway na Avenida Coronel Escolástico, no centro da Capital, e mantiveram como reféns funcionários da empresa foram presos em flagrante pela Polícia Militar na noite deste domingo (13). Os criminosos que se entregaram usaram uma arma de brinquedo para cometer o roubo.

O crime aconteceu por volta das 21h30, quando não havia clientes na lanchonete que fica aberta 24 horas. Segundo as vítimas, a dupla chegou em uma motocicleta e anunciou o roubo sacando a réplica de pistola assim que entraram no estabelecimento.

Uma equipe da PM que estava a caminho do Cisc do bairro Planalto estranhou ver os funcionários da lanchonete que tem a fachada de vidro com as mãos para o alto. Os policiais foram então até o estabelecimento e encontraram os bandidos rendendo as vítimas.

Os criminosos já haviam roubado telefones celulares e o dinheiro que estava no caixa, quando a PM cercou a única saída da lanchonete. A dupla continuou ameaçando os funcionários dizendo que iram atirar caso a polícia entrassem.

Mais unidades policiais foram até a lanchonete e conversaram com os bandidos, que depois de uns 10 minutos decidiram se entregar. Com eles, além da arma de brinquedo ainda foram encontrados os materiais roubados.

A dupla Gustavo Adolfo Teles Guimarães e Jeferson Aparecido do Nascimento Santana, ambos de 18 anos e moradores de Várzea Grande, recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a Central de Flagrantes, onde permaneceu detida.