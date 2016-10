Dupla é presa suspeita de assassinar colega, retirar órgãos e jogar corpo

Dois funcionários de uma fazenda, no Distrito da Guia, zona rural de Cuiabá, foram presos pela Polícia Militar na noite desta quinta (13), depois de executarem um colega de trabalho, cortarem a sua barriga, retirarem os seus órgãos e jogarem o corpo em uma lagoa.

O corpo da vítima, identificada apenas como “Achiles”, foi localizado por um sitiante que logo acionou a Polícia Militar. Após confirmarem a situação, os PMs comunicaram o fato ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, que providenciaram a retirada do corpo que estava sem nenhuma roupa e com um grande corte na região do abdômen. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante as diligências, uma equipe da cavalaria da PM foi acionada pelo proprietário da fazenda, dizendo que estava próximo ao Parque da Acrimat, na Avenida Carmindo de Campos, com dois suspeitos de terem cometido o assassinato. Policiais se deslocaram até o endereço e encontraram o fazendeiro e seus dois funcionários Raimundo Amancio da Silva, 35, e Amando Pereira dos Santos Filho, 35, que se apresentou como professor.

No local, o proprietário da fazenda disse que os dois homens foram contratados junto com a vítima para realizar um trabalho na área. Ele relatou que foi procurado pelos funcionários cobrando o pagamento e que não iriam mais terminar o trabalho.

Sem entender, o fazendeiro conversou mais com a dupla, que acabou revelando ter assassinado o colega de trabalho. Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados junto com o fazendeiro até a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, onde ambos permaneceram detidos e sendo ouvido pelo delagado da DHPP Antônio Carlos Araújo, a dupla está sendo ouvida neste momento.