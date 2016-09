Dupla tenta furtar moto Twister de dentro do Detran e acaba flagrada

Reprodução Polícia Militar apreendeu chaveiro, alicate e celular com dupla flagrada

Segundo o Boletim de Ocorrência, uma guarnição da PM saia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), após a entrega de um veículo, quando se deparou com dois homens empurrando, perto do Detran, uma Moto Honda/CBX 250 Twister, cor amarela.

A polícia abordou os suspeitos e encontrou com Juan Guilherme Nunes, 24 anos, um alicate. Questionados sobre a procedência da moto, Juan e Lui Caique Medrado, 21 anos, informaram que haviam saído da Arena Pantanal - onde ocorreu o desfile cívico - passaram pela avenida do CPA e, quando chegaram à avenida Hélio Ribeiro, encontraram a moto às margens da pista.

Após contato com o Ciosp, o proprietário foi localizado e disse que o veículo havia sido vendido, mas que a outra pessoa não havia feito a transferência justamente porque a moto estava no pátio do Detran.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos para a central de flagrantes. Com eles, foram apreendidos um alicate e um chaveiro com chaves.

O caso foi registrado como crime contra o patrimônio e furto, tendo o Detran como vítima. Ainda segundo o relato dos policiais, a moto estava sem carenagem no tanque, sem painel, sem farol, com os pneus desgastados, sem chaves e com problemas no banco.