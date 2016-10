Durante assalto, empresário é assassinado com 4 tiros em Jaciara

Reprodução José foi surpreendido por três homens quando chegava em casa às 21 h

O empresário José Carlos de Oliveira, 60 anos, foi vítima de latrocínio na noite de ontem (16), em Jaciara (144 km de Cuiabá). Segundo a polícia, a vítima, que era dono de um restaurante, estava chegando em casa por volta das 21h, quando foi surpreendido por três homens armados, que anunciaram o assalto.

José saiu do carro e reagiu. Neste momento os assaltantes dispararam quatro tiros e fugiram em seguida em um veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Imagens do circuito de segurança de residências vizinhas serão solicitadas pela Polícia Civil para tentar identificar os assassinos. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.