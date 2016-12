Educadora leva garrafada de mulher em bar; vítima relata perseguição

Uma professora de educação básica, identificada como A.P.C.L., de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em um bar no bairro Porto, em Cuiabá, na madrugada desta sexta (23). De acordo com a Polícia Militar, a educadora foi agredida com uma garrafa e ficou ferida por uma mulher. O fato aconteceu por volta das 23h na Avenida Joaquim Murtinho.

A vítima relatou aos policiais que estava em um bar com amigos quando foi surpreendida por D.C.H., de 27. Ela foi golpeada com uma garrafa de cerveja que quebrou em sua cabeça causando cortes em seu corpo. A moça caiu no chão e foi socorrida por outros clientes.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local junto com socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros socorros, a professora foi conduzida até a 1ª Delegacia de Polícia do centro para registrar um boletim de ocorrência.

Aos policiais, a servidora da Secretaria de Estado de Educação contou que já tem problemas com a acusada a bastante tempo. Conforme ela, o desafeto já lhe fez ameaças até em seu local de trabalho. O caso passa a ser investigado.