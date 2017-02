Em ação conjunta, policiais prendem 6 e apreendem 7 armas em Colniza

Armas apreendidas em Colniza

Sete armas de fogo foram apreendidas em poder de pessoas presas, em Colniza (a 1.065 km de Cuiabá), em ação da Polícia Judiciária Civil, com apoio da Polícia Militar do Distrito de Guariba (a 150 km de Colniza), para cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, nessa terça (21).

Entre os seis presos, um homem estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio qualificado praticado na Comarca de Sapezal.

As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça local, após representação do delegado de polícia Marco Bortolotto Remuzzi, com base em levantamentos da Delegacia de Polícia de Colniza realizados para apurar crimes e apreender armas de fogo.

As armas retiradas de circulação são: cinco espingardas, sendo três de calibre 28, uma de calibre 12 e outra de calibre 36; e dois revólveres.

Ao todo seis pessoas foram conduzidas à delegacia, interrogadas e autuadas em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. (Com Assessoria)