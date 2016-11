Em ação da Derf, Chapolin é preso; suspeito é acusado de matar Bradock

Durval teve a prisão decretada pela justiça

Uma operação com objetivo de reprimir crimes de roubo da Capital foi desencadeada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) na quarta (23).

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, uma prisão em flagrante e duas por força de ordem judicial. Entre os presos, está um dos autores do latrocínio que vitimou o agente penitenciário Aldo Halik, conhecido como Bradock, em junho deste ano.

Durvanil de Campos, conhecido como Chapolin, teve a ordem de prisão temporária decretada após ser identificado com seu comparsa no crime.

O latrocínio aconteceu por volta das 14h30 de 28 de junho, em frente a um bar, no bairro Jardim Florianópolis. O agente penitenciário fazia escolta de um caminhão de cerveja quando foi abordado pelos criminosos, que anunciaram o assalto.

Eles queriam a arma da vítima, que negou estar armada. Diante da recusa de entrega, os bandidos fizeram três disparos contra o agente penitenciário e roubaram o revólver calibre 357 e uma motocicleta.

Outros casos

Em outra ação, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão nos bairros Novo Tempo, Novo Colorado e Tancredo Neves. Eles apreenderam uma motocicleta vinculada a crimes de roubo e um par de tênis de uma das vítimas.

Em uma casa no bairro Dom Aquino, o bandido identificado apenas como O. C. R., 20, teve o mandado de prisão cumprido, por ter o envolvimento em crimes de roubo.

Próxima à região da Rodoviária, Jéferson Andrade Silva, 33, foi preso em flagrante em posse de uma moto roubada. No momento da abordagem, o acusado se apresentou com o nome do irmão, Wesley Andrade Silva, mas ao ser conduzido a delegacia foi checada a sua verdadeira identidade.

O detido tem 15 passagens pela Polícia, sendo a maioria por roubo e furto de veículos. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. (Com Assessoria)