Em entrega de 117 viaturas, Rogers aponta déficit em veículos da Defaz

Rafaella Zanol/Gcom Veículos locados irão substituir antigas viaturas, em continuidade ao processo de renovação da frota

Durante entrega de 117 novas viaturas para as Polícias Civil e Militar, Politec e auto bombas para o Batalhão do Corpo de Bombeiros, o secretário estadual de Segurança Pública, Rogers Jarbas, confirmou que a Delegacia Fazendária (Defaz) está com problemas nos veículos.

“A Defaz está entre as unidades especializadas que receberá Trailblazer. Já está previsto, e estamos aguardando a indústria locadora, a GM, entregá-las. Ela vai fazer as adaptações e acredito que até o final de novembro sejam entregues as unidades”.

Os veículos locados irão substituir antigas viaturas, em continuidade ao processo de renovação da frota da Segurança Pública. Serão destinadas 79 viaturas para a Polícia Militar, 19 à Polícia Civil e duas unidades para a Politec do interior, sendo uma para Rondonópolis e outra para Guarantã do Norte. “Essas viaturas vão dar um maior suporte à população, pois o acesso será mais rápido a cada um que precise”.

Na solenidade também foram entregues mais 10 caminhonetes Trailblazer, integrantes de um lote de 200 viaturas no padrão SUV locadas pelo governo. Os veículos serão destinados ao Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam). Em julho deste ano, 51 caminhonetes no padrão SUV foram entregues às Polícias Civil e Militar da região metropolitana.

A frota recebida, à época, consistia em 34 viaturas para a Polícia Militar e 17 para a Civil. O Corpo de Bombeiros Militar receberá sete novas viaturas especializadas do tipo Auto Bomba Tanque. Do total, cinco foram adquiridas com recursos do governo. Outras 10 unidades serão entregues, totalizando um investimento de R$ 8 milhões.

Renovação



O investimento em veículos faz parte do projeto de reconstrução da Segurança Pública de Mato Grosso, iniciado na atual gestão. Em 2015, a Sesp entregou 51 caminhonetes modelo L200 Triton para a Polícia Militar e 36 viaturas do mesmo modelo para Polícia Civil. Ambas com padrão internacional de identidade visual.

Em fevereiro deste ano, 174 motocicletas foram entregues à Polícia Militar, com objetivo de proporcionar maior agilidade e eficácia no atendimento às ocorrências.