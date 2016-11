Em fuga da Polícia Militar, rapaz bate em caminhonete na Miguel Sutil

O Alef Fernando de Pinho Santos, de 23 anos, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito durante uma perseguição policial que acabou na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, na noite dessa terça (29). Segundo a policiais militares, o rapaz não acatou uma ordem de parada e foi encontrado com um simulacro de revólver.

O acidente aconteceu por volta das 22h, minutos depois de o jovem que estava em uma XR 300 ser abordado por uma equipe policial na avenida São Sebastião. Ele fugiu em alta velocidade até a Miguel Sutil, onde, no trevo da Ponte Nova, tentou pegar a contramão e colidiu com uma Toyota Hulux conduzida por um coronel do Corpo de Bombeiros.

Com o choque, o motociclista foi arremessado para o alto e caiu no asfalto reclamando dores. Os PMs o cercaram e conseguiram encontrar um simulacro de arma de fogo que estava escondido em sua cintura.

Uma equipe do Samu esteve no local e encontrou o rapaz inconsciente no asfalto. Os médicos socorristas relataram que a vítima estava com a suspeita de várias fraturas nas pernas.

Ele foi encaminhado até o pronto-socorro e precisou passar por uma cirurgia. Já a arma de brinquedo que ele estava usando, provavelmente para tentar cometer um assalto, foi apreendida e anexada ao boletim de ocorrência. A Polícia Civil identificou que o rapaz tem várias passagens criminais.