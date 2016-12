Em menos de 5h de operação, DRE prende 35 por traficar entorpecente

PJC Policiais da DRE se mobilizam para desarticular bocas de fumo instaladas em Cuiabá. Na Operação Cracolândia eles prenderam 35 pessoas envolvidas no tráfico

A Operação Cracolândia deflagrada na manhã desta quarta (14) pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumpriu, em menos de 5h, 35 mandatos de prisão, sendo sete em flagrante e mais de 6kg de basta base em Cuiabá. Além da droga também foram apreendidos R$ 30 mil em dinheiro, cinco carros, uma moto, e quatro armas de fogo.

O curioso é que oito destes presos já cumprem pena da Penitenciaria Central do Estado (PCE), e comandavam o tráfico de dentro do presídio. Entre os mandatos cumpridos está um velho conhecido, o Genésio Eufrásio. Ele já foi preso pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com computadores roubados, por arrombamentos a caixas eletrônicos, roubo a banco, a cargas em Mato Grosso e São Paulo, e uso de documento falso, quando tentava tirar uma identidade falsa no Ganha Tempo, em Cuiabá.

O acusado foi investigado nas operações da Polícia Civil “Frente Fria”, em 2009, e “Contrasenha”, em 2010, ambas de arrombamento de caixas eletrônicos e investigado também em furto de defensivos agrícolas.

Genésio é um dos criminosos mais articulados das quadrilhas de arrombamento de caixas eletrônicos e foi monitorado pelo GCCO por anos. Além disso, foi indiciado por porte de arma de fogo, roubo qualificado, formação de quadrilha, receptação, lesão corporal, uso de documento falso e agora por tráfico de drogas. Genésio também responde processo criminal em outros Estados.

Conforme os delegados responsáveis pela operação, Frederico Murta e Juliano Carvalho, um dos principais alvos da ação era o acusado Paulo César, o “Joãozinho”, preso inúmeras vezes por roubo a mão armada, e que acabou detido em Cáceres, em um velório.

A apuração para identificação de traficantes e fornecedores de drogas iniciou com denúncias da população encaminhadas à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e ao Ministério Público Estadual.

Durante seis meses de investigações, policiais da DRE realizaram monitoramento dos pontos e identificaram mais de 30 bocas de fumo em funcionamento, nas imediações dos bairros Alvorada e Araés. Pelo menos 200 policiais civis cercaram redutos conhecidos do comércio e uso de drogas, nos locais, que segundo a investigação, funcionam como uma rede de distribuição de drogas, comandada por traficantes que recrutam viciados para distribuição de entorpecentes.