Embriagado, aluno da PM danifica carros, insulta e urina em policiais

Reprodução Aluno da PM é preso por embriaguez. Ele chegou a urinar em frente a policiais

Um aluno soldado da Polícia Militar, de 29 anos, foi preso na madrugada desta quinta (9) por direção perigosa e desacato à autoridade. A.H.L.B dirigia um Voyage cor branca, por volta da 1h da manhã no bairro Praierinho, quando foi abordado por policiais acionados por moradores que constataram estado de embriaguez.

Na ocasião, os policiais também notaram que o rapaz havia danificado outros veículos. Conforme o boletim de ocorrência (2017472013), na abordagem A.H.L.B entregou a carteira funcional da PM, mas não obedeceu as ordens do policial que atendeu a ocorrência, vindo a urinar na frente do mesmo, bem como desrespeitar os policiais.

Como não bastasse o rapaz também os ameaçou de agressão e morte, mas acabou sendo algemado devido à truculência. Mesmo assim, A.H.L.B desferiu palavras de baixo calão e tentou chutar várias vezes os policiais. Ele ainda tentou danificar a viatura e foi contido pelos PMs, que usaram força física para tanto.

O rapaz teve escoriações no rosto devido à imobilização feita e foi encaminhado ao Cisc Planalto. O suspeito em todo instante se referiu aos policiais com insultos e se recusou a fazer o teste de alcoolemia. O veículo foi apreendido e a Corregedoria da Polícia Militar foi acionada para as devidas providências.