Empresários são torturados por bandidos durante assalto em Cuiabá

Dois homens invadiram a casa de um casal de empresários, os torturaram e roubaram vários pertences de valores, antes de fugir com dois veículos de luxo das vítimas. O crime ocorreu na noite dessa quarta (21) no bairro Santa Cruz, em Cuiabá.

Na fuga, um dos bandidos perdeu o controle da direção e capotou o carro roubado. Ele era perseguido por policiais, mas conseguiu fugir, assim como o seu comparsa. Segundo o boletim de ocorrência (2016.410764), o assalto aconteceu por volta das 19h30, quando estava apenas o casal, um idoso de 64 anos e sua esposa de 57 anos, na casa.

Armados, os dois bandidos invadiram a residência e renderam as vítimas, que foram torturadas, ficando com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. No local, a dupla recolheu relógios, joias, smartphones, tablets e fugiu levando o Hyundai Vera Cruz e uma Land Rover do casal.

A Polícia Militar foi acionada minutos depois pelo filho das vítimas e equipes saíram em rondas, tendo localizado o veículo Vera Cruz no bairro Distrito Industrial. O bandido que conduzia o carro não acatou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Porém, ele perdeu o controle ao colidir em um bloco de concreto e tombou com o carro. Após o acidente, o bandido conseguiu sair do veículo e fugiu entrando em uma mata.

As buscas continuaram e os PMs também conseguiram localizar a Land Rover abandonada em uma rua do bairro Nova Esperança I. De acordo com a PM, o criminoso fugiu após o combustível acabar. Os dois veículos foram rebocados e encaminhados até a central de flagrantes. A Polícia Civil investiga o caso.