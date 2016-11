Enciumado, homem esfaqueia ex- mulher e amigo; suspeito fugiu

Reprodução Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso vai ser apurado pela Polícia Civil



Uma mulher de 35 anos e um amigo dela de 21 ficaram feridos ao serem esfaqueados no bairro Jardim Passaredo, região do Coxipó, na Capital , na manhã de domingo (27). De acordo com o que foi levantado pela Polícia Militar, as tentativas de homicídios foram cometidas pelo ex-marido da moça.

As vítimas estavam caminhando por uma rua, quando foram abordadas pelo homem que com uma faca golpeou ambos. Logo em seguida, o rapaz fugiu correndo do local.

A moça e o amigo receberam socorro de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pascoal Ramos. Na sequência, transferidos para o pronto-socorro.

A Polícia Militar, acionada por populares saiu em rondas pela região, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito com as características passadas. Nenhuma testemunha soube informar o motivo da agressão.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela PM no Cisc Planalto e o caso vai ser apurado pela Polícia Civil.