Encontrada morta servidora deixa mensagem denunciando advogado

O Corpo de Bombeiros confirmou que encontrou, na tarde desta quarta (9), o corpo da servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Ariadne Wojcik, 25 anos, na região do mirante, em Chapada dos Guimarães.

Ela estava desaparecida desde o início desta manhã, após deixar uma mensagem de despedida na sua página da rede social “Facebook”. "Que na próxima reencarnação eu possa fazer uso de todo aprendizado que tudo isso me trouxe, mesmo com tanta dor e sofrimento. Essa vida eu já não posso mais suportar, que Deus me perdoe e me entenda, mas ele já sabia, ele sempre sabe".

Na postagem, ela fez acusações de suposto assédio que teria sofrido além da perseguição de um ex-chefe de serviço, em um escritório de advocacia em Brasília. Após publicar a mensagem, ela teria ido para o mirante de táxi.

Ariadne, que era advogada, já trabalhou junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e também junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, onde teria sofrido o suposto assédio. Entretanto, ela retornou a Mato Grosso há algumas semanas.

Logo que iniciaram as buscas os policiais encontraram uma bolsa e um par de sapatos, deixados na pedra do precipício, indicando que o suicídio. Policiais do Centro Integrado de Operações Aéreas trabalharam nas buscas, conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo está em um local de difícil acesso. O Tribunal de Justiça deve emitir nota nas próximas horas.