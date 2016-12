Enteado esfaqueia padrasto por reprovar castigo dado à irmã de 12

Um homem de 33 anos ficou ferido ao ser atingido por uma facada na virilha e outra no tórax em uma briga que teve com o enteado de 20 anos, na residência onde a família mora, no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, na noite deste domingo. O jovem fugiu do local e não foi encontrado pela polícia.

O caso aconteceu por volta das 20h. O motivo da briga seria uma atitude do padrasto que não agradou o agressor. Vanderley Romão Neponuceno, 33 anos, teria colocado sua enteada de 12 anos de castigo e prometeu "dar uma surra" nela caso saísse do quarto.

O irmão da menina, irritado com a imposição do padrasto, começou a discutir com ele e logo em seguida o atacou com uma faca. O homem caiu ferido e o jovem fugiu em seguida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente e encaminhou a vítima até o pronto-socorro. A PM, comunicada pelos médicos, também esteve no endereço fazendo buscas, mas não localizou o acusado.

O caso foi registrado no Cisc do bairro Planalto e encaminhado a Polícia Civil.