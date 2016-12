Entrega da Orla do Porto e show da Anitta altera tráfego na Beira Rio

Reprodução As obras de revitalização da nova orla serão inauguradas pelo prefeito Mauro Mendes e a programação inclui um show nacional com a cantora Anitta

Nesta quinta (22) diversas vias de acesso à região do Porto estarão bloqueadas por causa da inauguração do Porto Cuiabá, a partir das 19h. As obras de revitalização da nova orla serão inauguradas pelo prefeito Mauro Mendes e a programação inclui um show nacional com a cantora Anitta e com a dupla sertaneja local Jonatham e Adam. É esperado um público superior a 30 mil pessoas.

A partir das 7h30, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) inicia o bloqueio da Avenida Beira Rio após a lombada eletrônica no sentido Porto. O trânsito será desviado para a outra pista que funcionará em duas mãos (fluxo e contrafluxo). Os bloqueios, que ocorrerão também em outras vias, serão necessários para organizar o trânsito. As linhas de ônibus que circulam pela Beira Rio também terão itinerário alterado.

Conforme o planejamento da Semob, após as 13h, no mesmo trecho da Avenida Beira Rio, as duas pistas estarão totalmente interditadas. Por volta das 16h, será feito o bloqueio na Rua 13 de Junho com o Córrego 8 de Abril entre o Mercado do Porto e o Shopping Popular. Outro bloqueio acontecerá na 8 de Abril entre a 13 de Junho e o Aquário Municipal. Agentes de Trânsito e Transporte da Semob estarão no local para orientar os motoristas.

Outras ruas também serão interditadas. A Rua Joaquim Albuquerque com a Beira Rio vai estar bloqueada também, assim como a Comandante Balduíno com a 13 de Junho. Conforme o supervisor de Trânsito, Mychel Canete, o motorista deve evitar a 8 de Abril entre a Barão de Melgaço e a 13 de Junho. “Na hora do evento, perto do Colégio Ibero Americano, na 13 de Junho, a saída dos moradores deve ser pela 8 de abril, evitando a Beira Rio”, recomendou o supervisor.

Estacionamento

Além dos estacionamentos particulares que serão disponibilizados na região, os motoristas poderão estacionar seus veículos no lado direito da Avenida Beira nos dois sentidos. No Córrego 8 de Abril entre a Barão de Melgaço e a 13 de Junho também será possível estacionar, sempre do lado direito, não sendo permitido o estacionamento junto ao canteiro central das vias.

Linhas de ônibus

Conforme o diretor de Transporte da Semob, Leopoldino Queiroz, no bloqueio perto da lombada eletrônica na Beira Rio as linhas 319 (Morada da Serra), 512 (Santa Laura-Osmar Cabral) e 704 (Pedra 90) terão o trânsito desviado seguindo pela 13 de Junho e Feliciano Galdino com destino final ao Mercado do Porto. Outra linha que trafega pela Beira Rio, a 106 (Cidade Verde), segue pela Barão de Melgaço, Córrego 8 de Abril, Joaquim Murtinho, Feliciano Galdino e Mercado do Porto, sendo que no sentido bairro não haverá alteração.

As linhas 300, 314 e 321 serão estendidas até o Mercado do Porto. Também estarão disponíveis as linhas 313 e 360 que já fazem normalmente o trajeto até o Porto. Até as 23h30 estas linhas estarão disponíveis para o retorno aos bairros. A partir da meia noite, estarão disponíveis os corujões, com as linhas 031 (CPA), 061 (Parque Cuiabá), 051 (Osmar Cabral) e 071 (Pedra 90). Todas estas linhas terão avisos dentro dos ônibus informando os trajetos. (Com Assessoria)