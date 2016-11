Estado pagará bonificação de até R$ 2 mil a policiais que atingirem metas

A secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou a implementação de um sistema de bonificação a policiais civis e militares que cumprirem metas de combate à criminalidade em todas as regiões do Estado. A proposta, que está em fase final de estudo e ainda não tem data definida para entrar em vigor, foi divulgada pelo titular da pasta, Rogers Jarbas, na última quinta (27), na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, durante cerimônia de entrega de mais de 100 viaturas às Forças de Seguranças.

Gcom Governador Taques e secretário Jarbas discutem bonificação para policiais que atingem metas

Segundo Rogers, o sistema de meritocracia premiará aos policiais que se empenharem na redução dos principais indicadores de violência, como homicídio, roubo, latrocínio, furto e roubo de veículos. Além disso, foi explicado que haverá metas estaduais e regionais, com porcentagens a serem atingidas por cada local. O valor máximo por profissional é de R$ 2 mil.

“Teremos metas estaduais e regionais, e vamos integrar todas as unidades do Estado, que terão que atingir a redução baseada nessas metas. Mas pra bonificar, além do cumprimento das metas, terá que haver o cumprimento de outras ações, integradas e operacionais. É necessário cumprir a meta dentro da própria cidade, Estado e a da região integrada”, diz Rogers.

A proposta de combate à criminalidade já havia sido debatida no início da Gestão Pedro Taques (PSDB), em 2014, e segue o mesmo padrão de política de intervenção pública já experimentados em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo.

Conforme o secretário, por exemplo, para que Sinop seja bonificado com a premiação máxima, todos daquela região receberão desde que cumpram a meta estadual e da região. "Complementando isso, haverá metas por produtividade, para apreensão de armas de fogo, pessoas presas e drogas. Baseado nesses dados, se o objetivo for atingido, a bonificação pode chegar a R$ 2 mil para cada profissional da localidade”, concluiu.