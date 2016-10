Estagiário de Direito é preso após apontar arma em briga de trânsito

PM-MT Delisflasio Cardoso Bezerra Silva, preso com arma

O estagiário em Direito, Delisflasio Cardoso Bezerra Silva, 28, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesse domingo(23). Ele é suspeito de ameaçar outras duas pessoas com uma arma, após uma discussão de trânsito, no Jardim Europa, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois rapazes que conduziam um carro de passeio pela rua Inglaterra foram fechados pela caminhonete dirigida pelo estagiário. Delisflasio não gostou de ouvir a buzina e saiu de seu veículo com uma arma na mão se identificando como policial civil pedindo para que as vítimas fossem embora.

Assustados, os rapazes saíram com o carro e acionaram a PM, que mandou uma equipe até o local. Em abordagem, os policiais encontraram a arma do estagiário na caminhonete.

Ele e seu amigo, também estudante de Direito, receberam voz de prisão e foram encaminhados até a Central de Flagrantes e autuados por porte ilegal de arma de fogo.