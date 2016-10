Estudante é sequestrado por quatro homens em Sorriso e consegue fugir

Rádio Sorriso Vitor Fernando foi sequestrado, levado a agência para saque, mas depois fugiu

O jovem Vitor Fernando Povala, 19, desaparecido desde domingo (9), foi localizado na madrugada desta terça (11), no bairro Vila Bela, em Sorriso. Ele foi sequestrado no bairro Rota do Sul e levado até uma agência bancária do município, onde foi obrigado a efetuar pelo menos dois saques.

Conforme as investigações, a Polícia Civil identificou um saque de R$ 800 e outro de R$ 100. Ainda na tarde dessa segunda (10) quatro suspeitos foram presos, um deles teria sido identificado através das imagens das câmeras de segurança da agência.

Segundo o delegado Pablo Borges, dois suspeitos acompanharam a vítima até o banco e outros dois teriam recebido o veículo. Vitor estava no porta-malas do carro.

Aos policiais, o estudante relatou que conseguiu fugir perto do Rio Lira e, após passar por uma região de mata, encontrou uma viatura da Polícia Militar.

Segundo a vítima, os sequestradores o levariam para outra cidade. “Eles me ameaçavam para que eu não olhasse para eles, se não eles me matavam e disseram que me levariam até Alta Floresta”.

A Polícia Civil segue agora com as investigações sobre o caso.