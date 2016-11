Estudante morre 10 dias depois de ser salva de incêndio no bairro CPA

Reprodução A estudante não resistiu e morreu

A estudante Jaqueline Barbosa dos Santos, 15, morreu no neste domingo (20) após ficar dez dias internada em um hospital particular em Cuiabá. A moça e sua mãe ficaram gravemente feridas ao serem salvas por um agente penitenciário de um incêndio na residência onde elas moravam no bairro CPA.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu em 10 de novembro, quando um agente penitenciário que é morador do bairro passou em frente a residência e percebeu que havia muita fumaça saindo pelas janelas da casa. Preocupado, ele perguntou para um vizinho, que contou que duas moças moravam no local. Ele arrombou a porta da casa e retirou a adolescente e sua mãe Amália Alves dos Santos, 38. Elas sofreram queimaduras de segundo e terceiro grau.

As duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro e transferidas para um hospital particular. A mãe morreu nos dias seguintes. Já a estudante teve o óbito confirmado pelos médicos neste domingo. Nas redes sociais, amigos prestaram solidariedade a família. A página do Facebook do colégio particular Coração de Jesus, onde a jovem estudava também homenageou a aluna. As investigações da Polícia Civil apontam que o incêndio ocorrido na casa das vítimas aconteceu por causa de um vazamento de gás de cozinha.

O caso

Mãe e filha ficaram feridas durante um incêndio em uma residência no bairro CPA II, na noite dessa quinta (10). As vítimas que tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau e foram encaminhadas ao pronto-socorro. Os bombeiros que atenderam a ocorrência conseguiram controlar o fogo em aproximadamente 1 hora.

Vizinho salva mãe e filha de incêndio; vítimas estão no pronto-socorro