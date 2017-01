Ex- detento é morto em frente a residência em VG; polícia investiga

Reprodução O caso será investigado pela DHPP. Ninguém foi preso até o momento

O ex-detento Valdemir Antônio de Oliveira, 26 anos, vulgo "Batatinha", foi assassinado com dois tiros no bairro Jardim Panorama, em Várzea Grande, na noite quinta (5).

Segundo a Polícia Militar, O crime, teria sido cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Ninguém foi detido.

A vítima, que tem passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo, estava sentada em uma cadeira em frente a uma casa, quando foi surpreendida pelos dois homens em uma moto. A dupla se aproximou e disparou contra “Batatinha”.

Após os disparos, os criminosos fugiram em alta velocidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do rapaz.

Policiais militares do 4° Batalhão saíram em rondas pela região, mas não localizaram nenhum dos suspeitos. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) tenta identificar os autores do disparo.