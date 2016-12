Ex-prefeito de Lucas do Rio Verde e sobrinho são vítimas de acidente

A caminhonete Toyota Hilux branca ficou bastante danificada e foi rebocada



O empresário e ex-prefeito da cidade de Lucas do Rio Verde (350 km de Cuiabá), Paulo Nunes, perdeu o controle de sua caminhonete e capotou várias vezes, na Rodovia BR-163, nas proximidades do município de Nobres (125 km de Cuiabá), na tarde deste domingo (4). No veículo, além do político estava um sobrinho e ambos saíram ilesos do acidente.

De acordo com informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, o ex-prefeito seguia com o veículo de Lucas do Rio Verde sentido a Cuiabá. Ele perdeu o controle e capotou várias vezes, parando com a caminhonete com as quatro rodas para o alto. No trecho estava chovendo muito.

Uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia esteve no local para prestar socorro as duas vítimas, que não sofreram ferimentos grave. A concessionária confirmou que duas pessoas foram atendidas pela equipe médica da empresa no local. As vítimas, que não apresentavam ferimentos, assinaram termo de recusa de atendimento e não quiseram ser encaminhadas para o hospital.

